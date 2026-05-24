Момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир

Журналистка ABC News опубликовала видео со звуками выстрелов у Белого дома
Журналистка ABC News Селина Ван опубликовала видеозапись со звуками выстрелов у Белого дома.

По словам Ван, она «снимала на свой телефон видеоролик с Северной лужайки Белого дома, когда раздались выстрелы».

«Я как раз снимала видеоролик, когда мы услышали выстрелы», — написала она в соцсети X.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. Агенты ФБР находятся на месте происшествия. К Белому дому стянуты отряды национальной гвардии.

По информации СМИ, подозреваемый в стрельбе у Белого дома получил ранение во время задержания, его госпитализировали в критическом состоянии.

В начале мая недалеко от Белого дома тоже произошла стрельба. Тогда здание было оцеплено, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону. Во время инцидента был ранен ребенок.

Ранее американист описал политические последствия покушения на американского президента.

 
