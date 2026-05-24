CBS: виновник стрельбы у Белого дома госпитализирован в критическом состоянии

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома получил ранение во время задержания, он госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал CBS.

Нападавший открыл огонь по правоохранителям, когда подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома. Утверждается, что никто из сотрудников силовых органов не пострадал.

Однако, по данным телеканала, ранение получил случайный прохожий — он в тяжелом состоянии.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. Отмечается, что выстрелов было несколько.

Агенты ФБР находятся на месте происшествия. К Белому дому стянуты отряды национальной гвардии. Наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре.

