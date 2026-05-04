Рядом с Белым домом произошла стрельба

В США произошла стрельба рядом с Белым домом
В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, произошла стрельба. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Секретной службы США, которая занимается охраной первых лиц государства.

В ведомстве добавили, что один человек получил ранение. Подробности о состоянии пострадавшего пока не уточняются.

«Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости», — говорится в сообщении.

Инцидент случился между Монументом Вашингтона и Мемориальным музеем Холокоста.

Как сообщает Al Jazeera, Белый дом оцеплен, а находящихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга.

25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп. Сообщается, что вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал.

Ранее Трамп пошутил про скорость бега устроившего стрельбу в Белом доме.

 
