Москвичей предупредили о похолодании

В Москве похолодает на следующей неделе, температура воздуха 26 мая днем будет не выше +19°C. Об этом РИА Новости заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется в первой половине следующей недели. Во вторник уже днем — не выше +18-19°C», — сказал он.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в московский регион после жаркой недели в выходные придет более комфортная погода. Однако с падением температуры воздуха будут ливни и грозы. 24 мая ночью прогнозируется от +14 до +16°C, а днем +22...+24°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу текущей недели погода в столичном регионе будет нестабильной. По его словам, существенных осадков ждать не стоит.

Ранее синоптик объяснил расхождения в показаниях домашних термометров и метеостанций.