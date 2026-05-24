Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов: похолодание придет в Москву на следующей неделе
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве похолодает на следующей неделе, температура воздуха 26 мая днем будет не выше +19°C. Об этом РИА Новости заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется в первой половине следующей недели. Во вторник уже днем — не выше +18-19°C», — сказал он.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в московский регион после жаркой недели в выходные придет более комфортная погода. Однако с падением температуры воздуха будут ливни и грозы. 24 мая ночью прогнозируется от +14 до +16°C, а днем +22...+24°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу текущей недели погода в столичном регионе будет нестабильной. По его словам, существенных осадков ждать не стоит.

Ранее синоптик объяснил расхождения в показаниях домашних термометров и метеостанций.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!