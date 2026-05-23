В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Нижнего Новгорода выполнял полеты по согласованию с соответствующими органами.

Утром в таком же режиме работал столичный аэропорт Шереметьево. На этом фоне российское министерство обороны заявило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над десятью регионами России 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пять часов. Беспилотники сбили с 9:00 до 14:00 в том числе над Москвой и Подмосковьем.

