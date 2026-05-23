Росавиация: Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такое решение было принято в целях безопасности и из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 10:14 мск.

До этого московский аэропорт Шереметьево приостановил работу в 6:31 мск, позднее столичная авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

В ночь на 22 мая приостанавливали работу аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Грозного (Северный), Владикавказа (Беслан), Магаса, Чебоксаров, Казани, Ижевска, Краснодара и Перми, а также подмосковный Жуковский и столичные Домодедово и Внуково.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Россией, в том числе над Московским регионом.

Поздно вечером накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице.

Ранее в аэропортах Москвы и Подмосковья сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.