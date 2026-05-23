Российские силы сбили более 40 украинских дронов за несколько часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Пермского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что все дроны были уничтожены в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени.

Как сообщали в пресс-службе Минобороны РФ, в ночь на 23 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Белгородской областью.

Также мэр Москвы Сергей Собянин утром субботы сообщил, что силы ПВО за ночь сбили восемь украинских дронов на подлете к столице. По словам градоначальника, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Ранее в сети появились кадры последствий атаки БПЛА на Новороссийск.

 
