Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения

Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов выполняет полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В посте от 22:35 уточняется, что меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Утром в таком же режиме работал столичный аэропорт Шереметьево. На этом фоне российское Минобороны заявило, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над 10 регионами РФ 42 дрона ВСУ за пять часов. БПЛА сбили с 9:00 до 14:00 в том числе над Москвой и Подмосковьем.

До этого главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские военные меняют свою стратегию, уходя от «войны на истощение» против России к «асимметричной стратегии». По его словам, главной целью этих изменений является остановка продвижения ВС РФ. Сырский подчеркнул, что ВСУ ради этого будут «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории».

