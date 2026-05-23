Минпросвещения окажет меры поддержки студентам, пострадавшим во время теракта в ЛНР

Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая все обучающиеся учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения», — говорится в публикации.

В Минпросвещения добавили, что те студенты, которые проживают в общежитии, будут направлены к местам постоянного проживания. Что касается отдыха, то путевки будут выделены по поручению министра образования Сергея Кравцова.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

23 мая в МЧС России сообщили, что в результате атаки 16 человек не выжили. По предварительной информации, еще пять человек все еще находятся под завалами.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.