Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 16

МЧС: на месте обрушения колледжа в Старобельске нашли тела еще четырех жертв

В Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) из-под завалов на месте обрушения общежития колледжа извлекли тела еще четырех жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве отметили, что таким образом число погибших увеличилось до 16, еще 42 пострадали. По предварительной информации, еще пять человек все еще находятся под завалами.

Накануне украинские беспилотники самолетного типа атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Пятиэтажное здание, в котором находилось 86 детей, обрушилось до второго этажа. В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной» и подчеркнули, что ответственные за атаку должны понести наказание. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее журналисты отказались посещать место теракта в Старобельске.

 
