Омбудсмен РФ намерена лично посетить место теракта ВСУ в Старобельске

Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в мессенджере «Макс», что намерена в ближайшее время лично выехать в Старобельск Луганской народной республики (ЛНР) на место трагедии в колледже.

«Сегодня там продолжает работать моя коллега, уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Борисовна Сорока. Со своей стороны также планирую выехать на место трагедии в ближайшее время», — написала омбудсмен.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

23 мая в пресс-службе МЧС сообщили, что в результате атаки 12 человек не выжили. По данным ведомства, под завалами остаются девять человек.

Ранее в соцсетях появилось видео из горящего после удара ВСУ общежития в Старобельске.

 
