В МЧС сообщили о еще одной жертве украинского удара по колледжу в ЛНР

МЧС: число погибших детей после атаки на колледж в Старобельске выросло до 12

Число погибших детей после атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске увеличилось до 12. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли», — пояснили в ведомстве.

Глава ЛНР Леонид Пасечник незадолго до этого опубликовал список из 11 имен других погибших. По его словам, к полудню 23 мая в числе жертв было восемь девушек и трое юношей. Еще 41 человек получил ранения различной степени тяжести. Местонахождение десяти девушек пока остается неизвестным.

Глава региона отметил, что официальные списки будут обновляться в канале администрации главы ЛНР. Он также поблагодарил спасателей и врачей, которые больше суток продолжают работать на месте трагедии и помогают пострадавшим.

Пасечник заявил, что регион и вся страна переживают за судьбу пострадавших и их семей, а также выразил благодарность всем, кто поддерживает жителей Старобельска.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа педуниверситета утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

