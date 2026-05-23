Россиянин пережил клиническую смерть во время марафона

В центре Москвы во время марафона 37-летний мужчина пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, спортсмен потерял сознание на Китайгородском проезде прямо во время забега и упал без признаков жизни. Прибывшим медикам удалось откачать мужчину и доставить его в больницу.

В начале апреля врачи города Мирный в Якутии оживили мужчину, который замерз на лавочке на улице при температуре -20°С. Мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, решил присесть на скамейку и уснул. Прохожие заметили его без сознания и вызвали скорую.

Прибывшие врачи диагностировали клиническую смерть от переохлаждения, но все равно отвезли пациента в приемный покой и начали постепенно отогревать тело. Пострадавший окончательно вернулся к жизни через 5 часов 34 минуты с момента фиксации клинической смерти.

Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о необычных ощущениях и видениях. Причины этих явлений до конца не изучены, однако принято считать, что виной тому гипоксия головного мозга, то есть кислородное голодание, пояснил «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

