Врач рассказал, почему люди имеют видения при клинической смерти

Многие люди, испытавшие клиническую смерть, рассказывают о необычных впечатлениях и видениях. Причины этих ощущений до конца не изучены, однако принято считать, что виной этому является гипоксия головного мозга, то есть кислородное голодание, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Клиническая смерть — переходное состояние между тем жизнью и смертью, при котором на короткое время останавливаются жизненные функции (дыхание, сердцебиение), но необратимые изменения в клетках головного мозга еще не наступают. При своевременной реанимации мозг может вновь получить достаточное количество кислорода, тогда функции организма восстанавливаются, а человека спасают.

«Сама по себе клиническая смерть — это прежде всего результат кислородного голодания (гипоксии), при котором все функции головного мозга прекращают работу. Головной мозг крайне чувствителен к нехватке кислорода, поэтому чем дольше длится период отсутствия кровоснабжения, тем выше риск серьезных последствий: повреждение отдельных участков коры головного мозга, нарушения высшей нервной деятельности и так далее», – рассказал врач.

Именно гипоксия становится причиной различных видений, о которых говорят пережившие клиническую смерть пациенты.

«Многие люди, испытавшие клиническую смерть, рассказывают о необычных впечатлениях. Мозг в экстремальной ситуации (резком снижении снабжения кислородом) может «показывать» знакомые сюжеты, почерпнутые из предыдущего опыта или массовой культуры. Это может быть свет в конце туннеля, лица умерших родственников и так далее. При этом само явление сознания — во многом загадка. Однозначно объяснить природу этих видений сложно», – говорит Решетун.

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