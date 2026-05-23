ФСБ предупредила о попытках украинских спецслужб вербовать россиян через мессенджеры

ФСБ: российские силовики никогда не звонят через мессенджеры
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудники российских правоохранительных органов и государственных структур никогда не звонят через мессенджеры. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

В ведомстве предупредили о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов. Работники силовых структур, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка, Пенсионного фонда, сервиса «Госуслуги» и других госучреждений не звонят ни через отечественный мессенджер «Макс», ни через иностранные приложения — Telegram, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и другие, подчеркнули в ФСБ. Российские силовики также не запрашивают коды из смс-сообщений и не привлекают граждан дистанционно к участию в оперативно-разыскных мероприятиях, добавили в ФСБ.

«При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы используют россиян в качестве смертников для диверсионно-террористических актов. В ведомстве заявили, что такие схемы позволяют организаторам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать обещанное вознаграждение. Украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в интернете, добавили в ФСБ.

Ранее россиян предупредили о признаках вербовки, которые легко пропустить.

 
