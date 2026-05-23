Силы ПВО сбили два беспиолтника на подлете к Москве

Собянин: два беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены средствами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс».

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Накануне вечером мэр Москвы также сообщал о сбитом беспилотнике, направлявшемся к Москве.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 22 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

