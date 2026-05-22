Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: уничтожен еще один украинский БПЛА, летевший на Москву
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщение градоначальника было опубликовано в его канале в 8:28 мск. По словам Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого вражеский дрон был сбит на подлете к Москве в 8:04 мск.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили БПЛА над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Ранее из-за атаки беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!