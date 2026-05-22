На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: уничтожен еще один украинский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщение градоначальника было опубликовано в его канале в 8:28 мск. По словам Собянина, на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого вражеский дрон был сбит на подлете к Москве в 8:04 мск.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным ведомства, военные сбили БПЛА над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Ранее из-за атаки беспилотников перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы.