Власти Новороссийска сообщили, что движение в сторону Геленджика временно перекрыто

Мэр Кравченко: движение в сторону Геленджика из Новороссийска временно перекрыто

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что движение из города в сторону Геленджика временно перекрыто.

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой», — поделился он.

Кравченко добавил, что аналогичные меры действуют в направлении Кабардинки.

22 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

17 мая Кравченко сообщал, что в Новороссийске и Крыму была объявлена угроза ракетной опасности.

Он призвал жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, туалет, ванная, кладовая). Находящихся на улице призвали укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.