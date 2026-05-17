В Новороссийске и Республике Крым объявлена угроза ракетной опасности

В Новороссийске Краснодарского края ввели режим угрозы ракетной атаки. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Он призвал жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, туалет, ванная, кладовая). Находящихся на улице призвали укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

«Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — добавил Кравченко.

Также ракетную опасность объявили в Крыму.

«Ракетная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО», — говорится в сообщении РСЧС республики.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Ранее украинские дроны повредили оздоровительный комплекс в Ростовской области.