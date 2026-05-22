Еще один московский аэропорт перешел на ограниченный режим работы

Московский аэропорт Шереметьево перешел на режим работы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, меры действуют для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиров также предупредили о корректировках в расписании в связи с изменениями работы воздушной гавани.

Около получаса назад сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково также перешли на работу по согласованию.

Утром 22 мая в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 217 украинских беспилотников над регионами России.

Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

