Самолет совершил экстренную посадку в Сургуте из-за VIP-дебошира на борту

112: самолет экстренно сел в Сургуте из-за устроившего дебош мужчины
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Дебош на борту самолета закончился для пассажира экстренной посадкой и задержанием. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы с Иркутск. Один из сидевших в бизнес-классе мужчин внезапно стал оскорблять экипаж и проявлять агрессию в отношении окружающих.

При этом один из пассажиров попытался его успокоить, но в результате дебошир только ударил того по лицу.

Из-за поведения агрессивного мужчины экипаж экстренно сел в Сургуте. К этому моменту на место приехала транспортная полиция, которая задержала пассажира.

«Рейс после этого продолжил путь в Иркутск уже без главного VIP-пассажира», – сообщается в публикации.

До этого пассажир забаррикадировался в туалете самолета. Во время полета он стал проявлять агрессию, после чего ему связали руки скотчем, но он не успокоился, наоборот – закрылся в уборной и отказывался покидать ее.

Ранее российский пенсионер собирался в Таиланд, но лишился отдыха из-за дебоша на борту.

 
