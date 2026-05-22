Два московских аэропорта перешли на особый режим работы

Росавиация: аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию
Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — уточнили в ведомстве.

Спустя несколько минут в Росавиации опубликовали аналогичное сообщение по поводу работы Внуково.

Кроме того, пресс-служба отметила, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Утром 22 мая в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 217 украинских беспилотников над регионами России.

Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

