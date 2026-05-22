Студентка из Старобельска рассказала, как ей удалось выжить под завалами после атаки ВСУ

В Старобельске студентка колледжа выжила благодаря услышавшим ее крики людям
ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

Пострадавшая во время атаки ВСУ в Старобельске студентка смогла спастись благодаря своим крикам. Об этом сообщает RT.

Как рассказала сама пострадавшая, она находилась в общежитии. Вместе с остальными учащимися она уже хотела лечь спать, но в этот момент беспилотники врезались в здание.

Пострадавшую придавило плитой. Другие девушки пытались помочь ей, но извлечь из-под завала так и не смогли. Немного позже студентка стала кричать, чтобы привлечь внимание. Ей помогли и направили к медикам.

Беспилотники ВСУ врезались в общежитие старобельского колледжа в ночь на 22 мая. Во время атаки пострадали 39 человек, еще шестерых медики спасти не смогли. Также 15 человек считаются пропавшими без вести. Само здание частично обрушилось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Как полагает военный эксперт Андрей Марочко, БПЛА могли запустить со стороны Харьковской области.

Ранее студент из колледжа в ЛНР рассказал о деталях удара ВСУ по общежитию.

 
