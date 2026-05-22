Общество

Обстановка на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске остается тяжелой

Власти ЛНР рассказали о ситуации на месте атаки на колледж
РИА Новости

Ситуация на месте удара украинских войск по колледжу в Старобельске остается тяжелой, без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Луганской народной республики (ЛНР).

«Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать детей из-под обломков», — сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что работы не прекращаются ни на минуту.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.

 
