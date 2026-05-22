Студент из колледжа в ЛНР рассказал о деталях удара ВСУ по общежитию

В ЛНР студент выжил при падении с пятого этажа при атаке ВСУ по колледжу

Один из студентов, находившихся в общежитии колледжа в ЛНР при ударе ВСУ, смог спастись. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал сам 22-летний учащийся по имени Максим, в какой-то момент он услышал характерные звуки дронов и выбежал в коридор вместе с другими студентами. Первые несколько ударов пришлись по территории рядом с общежитием, после чего БПЛА влетел в здание.

По его словам, из-за попадания он упал с пятого этажа на второй, оттуда его выбросило на улицу.

«Слышу, что меня зовет девочка, беру ее за руку, слышу дрон. «Бабах!» – и я проваливаюсь», – рассказал он.

Вместе с другими пострадавшими он смог укрыться и подойти к месту, где ему вызвали медиков. Несмотря на два падения, Максим не получил серьезных травм. Врачи диагностировали у него только небольшую контузию.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. ВСУ атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске и сам корпус заведения. Всего пострадали 40 человек, четверо не выжили.

