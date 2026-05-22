Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно, откуда были запущены атаковавшие колледж в ЛНР беспилотники

Марочко: атаковавшие колледж в ЛНР дроны летели со стороны Харьковской области
Efrem Lukatsky/AP

Украинские дроны, атаковавшие учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, были запущены со стороны Харьковской области. Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Запуск беспилотников по Старобельску был со стороны Харьковской области», — сказал он.

Колледж в Старобельске, расположенном в Луганской народной республике, подвергся атаке в ночь на 22 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по учебному корпусу и общежитию, последнее частично обрушилось. По словам президента России Владимира Путина, в результате налета пострадали 39 человек. Еще шесть человек спасти не удалось, а 15 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Следователи на фоне произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Министерство иностранных дел РФ заверило, что все виновные будут наказаны. В офисе генерального секретаря ООН отметили, что решительно осуждают любые нападения на гражданское население.

Ожидается, что вечером Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ударами ВСУ по Старобельску. Начало запланировано на 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).

Ранее в Кремле прокомментировали атаку беспилотников на колледж в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!