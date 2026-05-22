Стало известно, откуда были запущены атаковавшие колледж в ЛНР беспилотники

Украинские дроны, атаковавшие учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, были запущены со стороны Харьковской области. Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Запуск беспилотников по Старобельску был со стороны Харьковской области», — сказал он.

Колледж в Старобельске, расположенном в Луганской народной республике, подвергся атаке в ночь на 22 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удары по учебному корпусу и общежитию, последнее частично обрушилось. По словам президента России Владимира Путина, в результате налета пострадали 39 человек. Еще шесть человек спасти не удалось, а 15 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Следователи на фоне произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Министерство иностранных дел РФ заверило, что все виновные будут наказаны. В офисе генерального секретаря ООН отметили, что решительно осуждают любые нападения на гражданское население.

Ожидается, что вечером Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с ударами ВСУ по Старобельску. Начало запланировано на 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).

Ранее в Кремле прокомментировали атаку беспилотников на колледж в ЛНР.