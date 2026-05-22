Патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий

Патриарх Кирилл: удар ВСУ по колледжу в ЛНР — не имеющее оправданий деяние

Атака украинских войск на колледж в Старобельске в Луганской народной республике — это бесчеловечное деяние, не имеющее оправданий. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте РПЦ.

«С большой скорбью узнал об обстреле Вооруженными силами Украины Старобельского профессионального колледжа <...>. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией», — сказал патриарх Кирилл.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая с помощью дронов нанесли удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Из-за действий украинских войск здание общежития частично обрушилось. До сих пор сообщалось о 40 пострадавших и четырех жертвах случившегося, но президент актуализировал данные.

Ранее российские военные ударили по позициям ВСУ снарядами с надписью «За Старобельск».