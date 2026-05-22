В Тыве завели дело после инцидента с уколами в детском саду

В Кызыле возбудили уголовное дело о халатности после сообщений об уколах у детей
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Следователи Тывы выясняют обстоятельства травмирования детей в одном из детских садов Кызыла. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем сотрудники ведомства узнали после публикации в социальных сетях. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие нарушению прав малолетних с дачей надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц учреждения», – сообщается в публикации.

Тревогу в социальных сетях забили родители детей. Они обратили внимание на странные следы на ягодицах у сыновей и дочерей, которые ходят в один детский сад.

В беседе во взрослыми один из воспитанников рассказал, что одна из воспитательниц и ее помощница водили детей в туалет, где угрожали шприцами. Что именно было в шприцах и вкалывали ли подопечным что-то, не уточняется.

После сообщений об уколах воспитательницу и ее помощницу уволили. Такое решение приняли после служебной проверки, во время которой проверили видеокамеры и опросили других работников.

Ранее в Челябинске сотрудников детского сада заподозрили в жестоком обращении с детьми.

 
