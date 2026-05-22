Воспитатели в Туве кололи детей шприцами в туалете

В Туве родители нашли следы от уколов на ягодицах у детей в детсаду
Родители воспитанников тувинского детсада «Страна детства» обратились в полицию после того, как обнаружили у своих детей множественные следы от уколов на ягодицах. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным Telegram-канала SHOT, взрослые стали замечать у детей странные следы на ягодицах. Мама одного из воспитанников детсада поговорила с сыном, тот рассказал, что воспитательница и ее помощница уводят их в туалет и запугивают шприцами, чтобы они успокоились. У ребенка насчитали девять следов от уколов.

По словам родителей, «Страна детства» считается одним из самых престижных дошкольных учреждений города. Семьи обратились в правоохранительные органы, проводится доследственная проверка, одна из воспитателей и ее помощница уволены.

До этого в Махачкале двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге в детском саду. Воспитатели не вызвали скорую и сообщили родителям о происшествии.

Ранее в Челябинске сотрудников детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми.

 
