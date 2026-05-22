Воспитателей уволили из детсада Кызыла после сообщений об уколах

В Кызыле в детском саду уволили двоих сотрудников после сообщений об уколах

Воспитатель и помощник воспитателя уволены из детского сада «Страна детства» в Кызыле после сообщений родителей о неизвестных уколах, которые ставили детям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».

Департамент образования провел служебную проверку, в ходе которой были изучены архивные записи с камер видеонаблюдения группы, также опросили персонал и провели очную ставку. В результате комиссия зафиксировала нарушения педагогической этики и норм профессионального поведения сотрудников детского сада, например «факты некорректного словесного воздействия». При этом в мэрии сообщили, что на видеозаписях не было обнаружено фактов применения физического насилия над детьми.

«На основании выводов служебной проверки: воспитатель и помощник воспитателя уволены», – говорится в сообщении администрации Кызыла.

Руководителя детсада призвали усилить контроль за соблюдением профессиональной этики.

До этого в региональном УМВД сообщили, что родители воспитанников тувинского детсада «Страна детства» обратились в полицию после того, как обнаружили у своих детей множественные следы от уколов на ягодицах.

По данным Telegram-канала SHOT, взрослые стали замечать у детей странные следы на ягодицах. Мама одного из воспитанников детсада поговорила с сыном, тот рассказал, что воспитательница и ее помощница уводят их в туалет и запугивают шприцами, чтобы они успокоились. У ребенка насчитали девять следов от уколов.

