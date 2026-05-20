В Челябинске сотрудников детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми

СК: в Челябинске расследуют дело о жестоком обращение с детьми в детсаду

Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело после публикации в СМИ информации о применении сотрудниками детского сада силы в отношении воспитанников учреждения. Об этом сообщается на странице Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в ходе мониторинга СМИ была обнаружена информация, в которой один из воспитателей дошкольного учреждения в Ленинском районе Челябинска сообщил о жестоком обращении некоторых сотрудников к детям. В публикации говорится, что их ставят на колени и применяют к несовершеннолетним физическую силу. Также там обратили внимание, что обращения к заведующей не дали никаких результатов. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к случившемуся.

