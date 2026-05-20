Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Челябинске сотрудников детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми

СК: в Челябинске расследуют дело о жестоком обращение с детьми в детсаду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Следователи в Челябинске возбудили уголовное дело после публикации в СМИ информации о применении сотрудниками детского сада силы в отношении воспитанников учреждения. Об этом сообщается на странице Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в ходе мониторинга СМИ была обнаружена информация, в которой один из воспитателей дошкольного учреждения в Ленинском районе Челябинска сообщил о жестоком обращении некоторых сотрудников к детям. В публикации говорится, что их ставят на колени и применяют к несовершеннолетним физическую силу. Также там обратили внимание, что обращения к заведующей не дали никаких результатов. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к случившемуся.

Ранее в Ростове-на-Дону родителям пришлось выбить окно в детсаду, чтобы забрать детей.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!