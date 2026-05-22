Москвичей предупредили о резком похолодании после жары

Синоптик Голубев: в Москве после жары температура рухнет почти на 10 градусов

Аномальная жара в Москве начнет уходить уже вечером в пятницу. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентр России Александр Голубев.

По его словам, в течение трех дней подряд в столице фиксировались рекордные для мая температуры воздуха. Однако уже в выходные в город придет заметное похолодание — температура окажется примерно на 6°C ниже, чем в последний рабочий день недели.

Голубев также сообщил, что в начале следующей недели похолодание продолжится. По его оценке, разница температур между пятницей и понедельником составит около 10°C.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до субботы, 23 мая. Синоптики отмечали, что среднесуточная температура воздуха в регионах превышает климатическую норму на 7–9°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что в конце мая в столичном регионе задержится прохладная погода, причем даже в начале июня жара не вернется. Что касается прогнозов о надвигающемся смерче, то, по его мнению, они вряд ли оправдаются, хотя ветер в ближайшие дни действительно может увеличиться до критической скорости.

Ранее жителям Московской области спрогнозировали ливни и грозы.