Синоптик оценил вероятность смерчей и града в Москве

Синоптик Ильин: ветер в Москве может быть критически сильным, но без смерчей

В конце мая в столичном регионе задержится прохладная погода, причем даже в начале июня жара не вернется. Что касается прогнозов о надвигающемся смерче, то они вряд ли оправдаются, хотя ветер в ближайшие дни действительно может увеличиться до критической скорости, сообщил НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, вся предстоящая неделя будет достаточно холодной, температура упадет до +12 градусов. В первой декаде июня ожидается от +17 до +22 градусов.

Смерчей, вопреки прогнозам, в столичном регионе не ожидается, добавил Ильин.

«Вероятность того, что будет усиливаться ветер до каких-то критических значений, конечно, существует, но, скорее всего, все обойдется порывами ветра до 10-15 метров в секунду», – считает синоптик.

Уже сегодня вечером Московскую область пересечет холодный фронт, пик максимальных температур будет пройден. Сильных ветров можно не ждать, вероятность града также невысока. С учетом того, что самые заметные снижения температур придутся на ночное время, то резких контрастов жители не заметят, заключил Ильин.

Накануне жителей столичного региона предупредили о смерче – как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, он может сформироваться в пятницу на севере Московской области, в столице ожидается мощный ливень с градом. По его словам, к сегодняшнему вечеру с северо-запада начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 км, появятся молнии и гром, скорость ветра составит штормовые 20 м/с и более.

Ранее жителям Московской области спрогнозировали ливни и грозы.