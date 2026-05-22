Детский омбудсмен Москвы назвала «подлым трусливым терактом» атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в своем Telegram-канале назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске подлым и трусливым терактом.

«Это подлый, трусливый теракт против самого святого и беззащитного — против наших детей», — написала она.

Ярославская подчеркнула, что эти удары не имеют никаких военных оправданий. Она рассказала, что вся Москва молится за Старобельск и желает скорейшего выздоровления раненым. Под завалами разрушенного здания все еще остаются студенты. Спасатели прилагают все усилия, вручную разбирая обломки, отметила она.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились дети. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, удар нанесли четыре беспилотника самолетного типа.

