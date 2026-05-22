В СК раскрыли подробности украинской атаки на колледж в Старобельске

СК возбудил дело о теракте после удара по колледжу в Старобельске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске в Луганской народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа нанесли с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

В СК заявили, что под завалами могут находиться несколько человек. Точное число пострадавших уточняется.

Утром 22 мая глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где в этот момент находились дети.

По информации Пасечника, во время удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Нескольких пострадавших спасатели достали из-под завалов. Одного человека спасти не удалось.

По предварительным данным, под завалами разрушенного колледжа могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

