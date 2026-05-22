Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску

Заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску состоится 22 мая
Eduardo Munoz/Reuters

Заседание Совбеза ООН, запрошенное Россией в связи с ударом украинских войск по общежитию в Старобельске, состоится 22 мая. Об этом рассказало постпредство РФ при всемирной организации в Telegram-канале.

«Сегодня — 22 мая — в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — говорится в публикации.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. По последним данным, четыре человека не выжили, 40 пострадали. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец раскрыл подробности атаки ВСУ на Старобельск.

 
