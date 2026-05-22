В Старобельске ликвидировано открытое горение на территории колледжа

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР), возникшее в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Открытое горение в зданиях на территории колледжа ликвидировано. Общая площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. метров», — уточнил источник.

Незадолго до этого стало известно, что семь раненых при ударе ВСУ доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. По последним данным, четыре человека не выжили, 40 пострадали. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидец раскрыл подробности атаки ВСУ на Старобельск.