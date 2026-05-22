Очевидец раскрыл подробности атаки ВСУ на Старобельск

ТАСС: очевидцы сообщили о 8-9 взрывах при ночной атаке ВСУ на Старобельск
Местный житель Старобельска Леонид рассказал ТАСС, что во время атаки Вооруженных сил Украины на город слышал около 8-9 взрывов.

По его словам, прилеты начались примерно в 22:00 по московскому времени, а ночью начали бить по городу.

«Около двух часов все прекратилось. Ну где-то взрывов 9-8 было», — сказал он агентству.

Мужчина добавил, что в результате взрывов в домах жителей выбило стекла.

Утром 22 мая глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. На месте работают спасатели, извлекая из-под завалов пострадавших.

По последним данным, количество людей, обратившихся за медицинской помощью после удара по колледжу в Старобельске, увеличилось до 40. Согласно информации Минздрава ЛНР, среди пострадавших — 14 детей.

Ранее Мирошник рассказал, каким оружием ВСУ били по колледжу в Старобельске.

 
