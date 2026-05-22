Раненых при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске транспортировали в Луганск

Семь пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске доставили в Луганск

Семь раненых при ударе Вооруженных сил Украины по Старобельску доставлены в Республиканскую клиническую больницу Луганска. Об этом заявил журналистам заместитель главврача Дмитрий Котуха, пишет РИА Новости.

«Семь пациентов доставлено, Один пациент в критическом состоянии, пять пациентов в тяжелом состоянии и один пациент в средней степени тяжести», — сказал он.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. По последним данным, четырех человек спасти не удалось, еще 40 пострадали. В момент удара в здании находились 86 детей.

После атаки пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что здание «практически сложилось».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщал, что под завалами могут оставаться до 18 студентов и преподавателей колледжа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее глава Минпросвещения Кравцов заявил о помощи пострадавшим после удара по общежитию в ЛНР.