Грузия присоединилась к поискам упавшей в реку россиянки

Грузия отреагировала на просьбу Южной Осетии и подключилась к поискам пропавшей россиянки Анны Тиц, которая накануне упала в реку в Дзауском районе. Об этом РИА Новости сообщили в югоосетинском МЧС.

«Информацию передали грузинской стороне еще вчера вечером. Сегодня они уже точно вышли на поиски», — сообщили в министерстве.

Однако, пока никакой информации от грузинской стороны нет, добавил глава югоосетинской делегации в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев.

Россиянку, упавшую накануне в реку Большая Лиахва в горах Южной Осетии могло унести бурное течение горной реки в Грузию, пояснили в МЧС.

В ведомстве добавили, что 21 мая в Цхинвале состоялся показ документального фильма об участниках СВО из Южной Осетии режиссера Ольги Кашиной и Тиц приехала в республику в составе съемочной группы фильма.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял под контроль операцию по поиску россиянки.

Ранее в Хабаровском пятые стуки продолжаются поиски выпавшего из лодки ребенка.

 
