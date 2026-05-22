Глава Южной Осетии взял под контроль поиски упавшей в бурную реку россиянки

МЧС Южной Осетии ищет упавшую в Лиахву россиянку до самого Цхинвала

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял под контроль операцию по поиску российской гражданки, которая накануне упала в реку Лиахва в селе Згъубир Дзауского района. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Руководитель ведомства Ибрагим Гассеев лично докладывает главе государства о ходе поисково-спасательной операции, которая была начата вскоре после поступления сообщения о ЧП, прервалась на ночь и возобновилась сегодня в 08:00 по местному времени.

Зона поисков простирается от места падения россиянки в реку до микрорайона ЦАРЗ в столице республики Цхинвале.

«В сводной поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей №1 и №2, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии», – говорится в сообщении.

В МЧС РЮО уточнили, что в случае необходимости к поискам пропавшей женщины присоединятся сотрудники силовых ведомств страны. О самой россиянке практически нет информации: в ведомстве сообщили лишь, что это женщина 1974 года рождения.

Большая Лиахва (осет. Стыр Леуахи) берет начало из ледников южного склона Большого Кавказа на высоте около 3877 метров и течет по территории Южной Осетии через Осетию и впадает в Куру возле города Гори в Грузии. Ее длина составляет 98-115 км (по разным данным), течение – быстрое и порожистое. Вдоль речного ущелья проходит Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную и Северную Осетию через Рокский тоннель.

