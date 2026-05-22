Упавшую в реку в Южной Осетии россиянку могло унести в Грузию

Россиянку, упавшую накануне в реку Большая Лиахва в горах Южной Осетии, зовут Анна Тиц, она приехала в республику в составе съемочной группы, которая представляла фильм об участниках спецоперации. Бурное течение горной реки могло унести женщину в Грузию, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.

В ведомстве уточнили, что 21 мая в Цхинвале состоялся показ документального фильма об участниках СВО из Южной Осетии режиссера Ольги Кашиной.

«С ней приезжала Анна Владимировна Тиц, 1974 года рождения, из города Химки, она была в составе съемочной группы. Ее ищут», — уточнили в МЧС, добавив, что поисковые мероприятия вели вдоль берега, но безрезультатно. Югоосетинская сторона обратилась к Грузии за помощью.

В МЧС отметили, что к поискам привлекли личный состав районного отделения МВД в поселке Дзау, а также беспилотники, которые обследуют непроходимые участки. Общая протяженность участка вдоль реки Большая Лиахва, где проводятся поиски, составляет около 70 км, добавили в ведомстве.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял под контроль операцию по поиску россиянки.

Большая Лиахва (осет. Стыр Леуахи) берет начало из ледников южного склона Большого Кавказа на высоте около 3877 метров и течет по территории Южной Осетии через Осетию и впадает в Куру возле города Гори в Грузии. Ее длина составляет 98–115 км (по разным данным), течение — быстрое и порожистое. Вдоль речного ущелья проходит Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную и Северную Осетию через Рокский тоннель.

