В Хабаровском крае пятые сутки ищут выпавшего из лодки ребенка

В Ульчском районе Хабаровского края продолжаются поиски 10-летней девочки, которая пропала при опрокидывании лодки на реке Амур. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Спасатели и сотрудники полиции совместно с инспекторами ГИМС МЧС России обследовали 115 км прибрежной полосы и акватории реки Амур вблизи села Богородское. Поиски девочки пока не увенчались успехом.

Лодка перевернулась на реке Амур 17 мая, на судне в момент ЧП находились два человека. 22-летнего мужчину из воды достали местные рыбаки, 10-летнюю девочку спасти не удалось

До этого в Якутии опрокинулась лодка, на борту которой находились два человека. ЧП произошло в 45 км от поселка Верхняя Амга. Во время сплава судно столкнулось с затонувшим деревом, после чего ушло под воду. Пассажир смог самостоятельно добраться до берега. Судоводитель после инцидента пропал, были организованы его поиски.

Ранее катер с людьми опрокинулся на озере Байкал.