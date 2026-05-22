Аксенов оценил запасы воды в водохранилищах Крыма

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 77% от проектного объема, чему способствовали обильные осадки. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, запасов региону хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток, причем без учета притоков в будущем.

Аксенов уточнил, что общий объем воды во всех водохранилищах полуострова, не включая Чернореченское в Севастополе, составил, по данным на 21 мая, около 186 миллионов кубометров.

«Из них 166 миллионов кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах. Это на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году», — добавил глава республики.

В марте президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на плачевное состояние системы водоснабжения в Донбассе, оставшееся региону в наследство после «украинского» периода.

Пушилин рассказал главе государства, что одной из главных проблем региона в настоящее время является водоснабжение. По его словам, власти активно работают над стабилизацией ситуации, в основном мероприятия сфокусированы на снижении водопотерь.

Ранее в Запорожской области возникли перебои с водоснабжением из-за Украины.

 
