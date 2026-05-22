Подозреваемой в мошенничестве сотруднице РАН избрали меру пресечения

Суд отправил под домашний арест сотрудницу РАН по обвинению в мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Месяц предъявили обвинение. Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне силовики провели обыски у сотрудников Института философии.

Светлана Месяц — российский философ, старший научный сотрудник Института философии РАН. Специализируется на античной философии и истории философской мысли.

Месяц участвовала в научных проектах, связанных с изучением философии Древней Греции, а также публиковала работы по истории европейской философии.

