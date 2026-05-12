Следователи пришли с обыском в администрацию Махачкалы

СК: в мэрии Махачкалы прошли обыски по уголовному делу о халатности

В администрации Махачкалы республики Дагестан прошли обыски. Правоохранители изъяли документы в рамках дела о халатности, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в официальном Telegram-канале.

«По версии следствия, должностные лица администрации г. Махачкалы, а также муниципальных казенных учреждений, ответственных за организацию дорожной деятельности, благоустройство территорий общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения, допустили ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

По данным регионального следкома, из-за неустановки барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции, а также ненадлежащего содержания дорог в Махачкале и в поселке Ленинкент, машины падали в канал.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, заключили в ведомстве.

