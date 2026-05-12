Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Следователи пришли с обыском в администрацию Махачкалы

СК: в мэрии Махачкалы прошли обыски по уголовному делу о халатности

В администрации Махачкалы республики Дагестан прошли обыски. Правоохранители изъяли документы в рамках дела о халатности, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в официальном Telegram-канале.

«По версии следствия, должностные лица администрации г. Махачкалы, а также муниципальных казенных учреждений, ответственных за организацию дорожной деятельности, благоустройство территорий общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения, допустили ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

По данным регионального следкома, из-за неустановки барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской Революции, а также ненадлежащего содержания дорог в Махачкале и в поселке Ленинкент, машины падали в канал.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, заключили в ведомстве.

Ранее главу тира при ДОСААФ в Петербурге увезли в Следком после обысков.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!