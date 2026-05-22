«Лента.ру» сообщила об обысках у сотрудников Института философии РАН

Силовики пришли с обысками к сотрудникам Института философии Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, старший научный сотрудник института и философ Светлана Месяц задержана.

Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела неизвестны.

19 мая в здание редакции газеты «Московский комсомолец» ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже. Неизвестные с кувалдами и пистолетами прорвались на третий этаж, где находятся арендаторы, заблокировали помещения и отказались показывать документы. На место приезжали силовики, однако ситуация оставалась напряженной, а судьба людей внутри долгое время была неизвестна. Что произошло в здании «МК» и с чем может быть связан визит силовиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи пришли с обыском в администрацию Махачкалы.