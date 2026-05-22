В МЧС назвали число людей, оставшихся в ПВР Дагестана после паводков

МЧС: в Дагестане после паводков в ПВР остаются 213 человек

В Дагестане после паводков в пяти пунктах временного размещения (ПВР) продолжают оставаться 213 человек, включая 67 детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, за неделю в регионе закрылся один ПВР, из него вернулись домой 46 человек.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти вводили режим ЧС. В зоне подтопления оказались Грозный, Аргун, Гудермесский, Шалинский и Ножай-Юртовский районы. Из поселка Кундухово эвакуировали более 500 человек, включая 190 детей, еще 426 человек вывезли из села Брагуны. В Дагестане в Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов, в пик непогоды количество отключенных потребителей достигало 560 тыс. человек.

Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия ЧС из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.