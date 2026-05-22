В ЛНР возросло чисто пострадавших при ударе ВСУ

Число пострадавших после удара по колледжу в Старобельске выросло до 40

Количество людей, обратившихся за медицинской помощью после удара по колледжу в Старобельске, увеличилось до 40. Об этом сообщили в Минздраве Луганской народной республики (ЛНР).

По данным ведомства, среди пострадавших — 14 детей.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где в этот момент были несовершеннолетние. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнял, что в здании во время удара находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По его данным, ранения получили 35 человек. Нескольких пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, также сообщалось, что одного пострадавшего спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного колледжа могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве заявили, что удар по административным зданиям и общежитию Старобельского профессионального колледжа нанесли с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.