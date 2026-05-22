Мирошник рассказал, каким оружием ВСУ били по колледжу в Старобельске

Вооруженные силы Украины нанесли удары по колледжу в Старобельске Луганской народной республики тяжелыми БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что атаки беспилотников на колледж ночью были совершены несколько раз.

«Туда прилетало несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограмм взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», — сказал Мирошник.

Он назвал «чудовищными» разрушения на территории филиала, где основные удары ВСУ пришлись по зданию учебного корпуса и общежития филиала ВУЗа.

Кроме того, дипломат отметил, что под завалами могут находиться порядка 18 студентов и преподавателей.

Утром 22 мая глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших, есть не выживший.

Ранее МЧС показала кадры с места удара ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР.

 
